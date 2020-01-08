منح الرخصة لأول مركز ضيافة لخدمة أطفال ضيوف الرحمن بمكة

2020-01-08

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

منحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ترخيصًا لأول مركز ضيافة لخدمة أطفال ضيوف الرحمن في مكة المكرمة، تمثل هذه الرخصة المرحلة الأولى من عمل المركز، حيث سلم وكيل الوزارة للتنمية الاجتماعية سليمان الزبن شهادة الرخصة لصاحب المركز.

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تأتي هذه المرحلة من مبادرة تنظيم دور ضيافة الأطفال في الحرمين الشريفين، التي تنفذها الوزارة بالشراكة مع القطاعي الخاص وغير الربحي ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن، والتي تهدف إلى زيادة نمو عدد الحجاج والمعتمرين مع عوائلهم، وتقديم خدمات ذات جودة عالية، ورفع نسبة الرضا بين الحجاج والمعتمرين على الخدمات المقدمة، بما يعزز دور المملكة العربية السعودية قيادة وشعبا في خدمة ضيوف الرحمن وإتاحة الفرصة لأكبر عدد منهم لأداء فريضتي الحج والعمرة وخوض هذه التجربة الإيمانية الفريدة.

ويعمل هذا المركز على مدار 24 ساعة، ويوفر صالة ألعاب ووسائل تربوية مناسبة لكل مرحلة عمرية، ويستقبل أطفال المعتمرين والحجاج من الداخل والخارج، للفئة العمرية الواقعة ما بين حديثي الولادة وحتى عمر عشر سنوات. كما حددت الوزارة لافتتاح مثل هذه المراكز، العديد من اشتراطات الصحة والسلامة.

تجدر الإشارة إلى أنه قد تم إطلاق برنامج خدمة ضيوف الرحمن كواحد من ثلاثة عشر برنامجاً تنفيذياً لتحقيق رؤية المملكة 2030 وذلك ليؤدي أكبر عدد ممكن من المسلمين فريضتي الحج والعمرة على أكمل وجه، إضافة إلى إثراء وتعميق تجربتهم، من خلال تهيئة الحرمين الشريفين، وتحقيق رسالة الإسلام العالمية، وتهيئة المواقع السياحية والثقافية، وتوفير أفضل الخدمات قبل وأثناء وبعد زيارتهم لمكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة، وعكس الصورة المشرفة والحضارية للمملكة في خدمة الحرمين الشريفين.

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