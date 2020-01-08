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صور للطائرة الأوكرانية المنكوبة في إيران
قُتل جميع من كانوا على متنها
متابعات الخليج 365 - متابعة
أكدت وسائل إعلام إيرانية أن قائد الطائرة الأوكرانية المنكوبة لم يعلن الطوارئ ولم يتصل ببرج المراقبة.
كما أعلن التلفزيون الإيراني أن حريقًا في محرك الطائرة الأوكرانية أدى إلى سقوطها بعد 5 دقائق من إقلاعها.
وأعلنت مؤسسة الطيران الإيرانية، أن غالبية ركاب الطائرة الأوكرانية المنكوبة هم إيرانيون.
وفي وقت سابق، أعلن التلفزيون الإيراني مقتل جميع من كانوا على متن الطائرة الأوكرانية المنكوبة.
وأفادت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية باشتعال النيران في الطائرة الأوكرانية، وسط ترجيحات بأنها أُسقطت، فيما أفادت بيانات الطائرات بأن سرعة صعود الطائرة الأوكرانية وتوقفها فجأة يعني أنها تعرضت لانفجار.
كما أفادت وكالة “إيسنا” للأنباء بتحطم الطائرة التابعة للخطوط الجوية الأوكرانية بعيد إقلاعها صباح الأربعاء من طهران إلى كييف.
ونقلت الوكالة عن المتحدّث باسم مطار الإمام الخميني الدولي في طهران قوله إنّ الطائرة كانت تقل 176 شخصاً هم 167 راكباً وطاقم من 9 أفراد.
وبحسب المشاهد الأولية التي بثّتها وسائل الإعلام الإيرانية للكارثة فإنّ الطائرة تحطمت في مدينة شهريار الواقعة غرب العاصمة طهران.
وقال بير حسين كوليفاند رئيس أجهزة الطوارئ الإيرانية للتلفزيون: “الحريق شديد لدرجة أنه لا يمكننا القيام بأي إنقاذ… هناك 22 سيارة إسعاف وأربع حافلات إسعاف وطائرة هليكوبتر في المكان”.
ويشير موقع “فلايت رادار 24” لتتبع حركة الطيران إلى أن الطائرة المنكوبة كانت في طريقها إلى كييف.
وذكرت شركة “بوينغ” أنها على دراية بالتقارير الإعلامية التي تفيد بتحطم طائرة في إيران وأنها تجمع المزيد من المعلومات.
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