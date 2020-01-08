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أسعار الذهب تصعد لذروة 7 سنوات بعد الهجوم الإيراني
تجاوزت مستوى 1600 دولار للأونصة
متابعات الخليج 365 - متابعة
صعدت أسعار الذهب بما يصل إلى 2% اليوم الأربعاء، متجاوزة مستوى 1600 دولار للأونصة للمرة الأولى في نحو سبع سنوات، مع مسارعة المستثمرين للاحتماء بالمعدن الملاذ الآمن بعد أن أطلقت إيران صواريخ على قاعدة جوية عراقية تستضيف قوات أميركية.
وكان السعر الفوري للذهب مرتفعاً 0.8% إلى 1585.80 دولار للأونصة، وبلغت الأسعار أعلى مستوياتها منذ مارس 2013 عند 1610.90 دولار في وقت سابق من الجلسة، كما زادت عقود الذهب الأميركية الآجلة 1% إلى 1589.30 دولار للأونصة.
وقالت مارجريت يانج يان، محللة السوق لدى سي.ام.سي ماركتس، “المخاوف من عدم التيقن ومزيد من التصعيد في هذه المواجهة العسكرية تدفع أسعار الذهب للصعود، وهذه (الهجمات الإيرانية) تغذي حتما الطلب على الملاذات الآمنة، وليس الذهب فحسب بل الين أيضا، بينما تتعرض الأسهم لبيع كثيف.”
وفي المعادن النفيسة الأخرى، سجل البلاديوم ذروة جديدة عند 2056.01 دولار للأونصة في وقت سابق من المعاملات بفعل استمرار شح المعروض، لكنه كان منخفضا 0.3% في أحدث سعر فوري له عند 2045.08 دولار للأونصة.
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