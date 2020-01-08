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فيديو.. ترامب يجتمع بفريق الأمن القومي بعد الهجوم الإيراني
كلمة متوقعة لروحاني اليوم
متابعات الخليج 365 - متابعة
اجتمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، صباح اليوم الأربعاء مع فريق الأمن القومي بعد الهجوم الإيراني الذي استهدف قاعدتين عسكريتين في العراق.
وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) أن إيران أطلقت أكثر من 12 صاروخًا باليستيًا من أراض إيرانية على قاعدتين عسكريتين عراقيتين تستضيفان قوات أمريكية وقوات للتحالف الدولي.
وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية جوناثان هوفمان في بيان :” نعمل على تقييم أولي للأضرار”، مشيراً إلى أن القاعدتين المستهدفتين هما قاعدة عين الأسد الجوية وقاعدة أخرى في مدينة أربيل.
في المقابل، ذكر التلفزيون الإيراني أن الرئيس حسن روحاني سيلقي كلمة بعد الهجوم الصاروخي على أهداف أميركية بالعراق.
وكشفت وكالة “تسنيم” عن مشاركة ميليشيات الحشد بالعراق في القصف الذي استهدف القاعدة في أربيل.
وطالب الحرس الثوري في بيانه سحب القوات الأميركية من المنطقة لعدم السماح بتهديد حياة المزيد من العسكريين الأميركيين، بحسب تعبيره.
كما تبنّت الميليشيا استهداف قاعدة عين الأسد وقاعدة أخرى في أربيل، انتقاماً لمقتل قاسم سليماني بالعملية الأميركية، الجمعة الماضي، في بغداد.
ولوحت إيران بمزيد من الردود المدمرة بعد هذا الهجوم، وحذرت واشنطن من الرد، وسط أنباء عن تدمير عدد من الطائرات الأميركية في القصف على قاعدة عين الأسد.
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