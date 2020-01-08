السعودية | صور.. شاب يحاول الانتحار من أعلى لوحة دعائية بطريق الحرمين في جدة

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن صور.. شاب يحاول الانتحار من أعلى لوحة دعائية بطريق الحرمين في جدة والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- المناطق_جدة اعتلى شاب لوحة دعائية بتقاطع شارع فلسطين مع طريق الحرمين بجدة مساء أمس (الثلاثاء)، محاولاً الانتـحار.

ووفقاً لـ”سبق”، وتدخل رجال الدفاع المدني لإنقاذ الشخص الذي حاول الانتحار، ونصبوا وسائد هوائية، وأحضروا عربات بمساندة فرق الإنقاذ. وطالبوه بالتراجع عن قراره.

واستجاب الشاب للنداءات، ونزل من سلالم اللوحة. وقد حضرت الجهات الأمنية، وفرقة من الهلال الأحمر، لمباشرة الواقعة.

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