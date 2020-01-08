أبحر تستهوي الزوار وإيجار الغرفة الواحدة يصل إلى 400 ريال!

2020-01-08

متابعات الخليج 365 ـ فيصل الزيادي ـ جدة

شهدت محافظة جدة مع بداية إجازة الفصل الدراسي الأول إقبالاً كبيراً من الزوار للاستمتاع بالأجواء المعتدلة التي تشهدها المحافظة هذه الأيام، وسط استياء واضح من ارتفاع أسعار الشقق المفروشة وتفاوت الأسعار فيما بينها.

وقال سعود العتيبي في تصريحات إلى “متابعات الخليج 365” إنه قدم من الطائف بصحبة عائلته لقضاء بضعة أيام والاستمتاع بالأجواء المعتدلة، إلا أن ما أثار استياءه هو ارتفاع أسعار الوحدات السكنية وتفاوت أسعارها حسب المواقع، حيث إن أيجار غرفتين يصل ما بين 450 ريالاً إلى 600 ريال، فيما يكون إيجار الغرفة الواحدة ما بين 300 ريال إلى 400 ريال.

وأكد العتيبي أن هناك استغلالاً من مُلاك الوحدات السكنية في ظل غياب الرقابة الميدانية من الجهات المعنية، متابعاً أنه مع بداية إجازة الفصل الدراسي الأول حدد ملاك الوحدات السكنية الأسعار ولا يقبلون فيها أي مساومة معتبرين أن الإجازة موسم حصاد وبعدها تبدأ حالة الركود.

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وطالب العتيبي هيئة السياحة بمراقبة الأسعار خلال مواسم الإجازة وتحديد أسعار الوحدات السكنية منعاً للتلاعب، ووضعها في مكان بارز في مكتب الاستقبال.

في سياق متصل، شهدت منطقة أبحر إقبالًا كبيراً من الزوار لقضاء أوقات جميلة مع أسرهم على جنبات الشاطئ وممارسة هواياتهم الرياضية المفضلة من سباحة ولعب الكرة إضافة إلى الألعاب الأخرى، فيما فضل زوار القيام بالشواء في الهواء الطلق وتناول وجبات الغداء والعشاء وسط الأجواء المعتدلة.

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