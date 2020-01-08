فعاليات ممتعة.. “المواطن” توثق الفرحة في شتوي جازان

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فعاليات ممتعة.. “متابعات الخليج 365” توثق الفرحة في شتوي جازان
شهدت فعاليات عروض النار والموسيقى والمطاعم
متابعات الخليج 365 - علي شيبان - جازان
رصدت عدسة “متابعات الخليج 365 “عصر أمس إقبالاً كبيراً ومتزايداً على الكورنيش الجنوبي في جازان، وذلك ضمن الفعاليات البحرية المصاحبة للمهرجان الشتوي الثاني عشر في يومه الثاني.
وقال محمد العسيري في تصريحات إلى “متابعات الخليج 365“: إن جازان هذه السنة مختلفة بالفعاليات والأنشطة الثقافية والفنية والرياضية، حيث إني متواجد منذ بداية انطلاق المهرجان الشتوي وشد انتباهي الألعاب البحرية بكورنيش جازان الجنوبي وفعاليات الشاطئ، حيث إنها ممتعة جداً ومميزة وخاصة البرامج المصاحبة والترفيهية والألعاب الجزيرة المطاطية.
أما أحمد جذمي فقال إن الفعاليات البحرية بكورنيش جازان الجنوبي جذبت الزوار من مختلف أنحاء المنطقة وخارجها بسبب جمال البحر والجلسات العائلة، كما شهدت الفعاليات عروض النار والموسيقى والمطاعم والمقاهي ذات الطابع الشعبي.
الجدير بالذكر أن هناك فعاليات كثيرة سوف تشهدها عدة محافظات في منطقة جازان، ضمن فعاليات المهرجان الشتوي الثاني عشر مثل مهرجان العسل واللبن وعدة مهرجانات شتوية والتي سوف تستمر لأكثر من 15 يوماً.
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