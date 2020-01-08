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أمطار رعدية ورياح على 10 مناطق اليوم
مع سماء غائمة جزئياً بتبوك والجوف
متابعات الخليج 365 - واس
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم هطولاً للأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات مناطق جازان و عسير والباحة ومكة المكرمة، فيما تنشط الرياح السطحية على مناطق الرياض والشرقية والقصيم وحائل والجوف ونجران وسماء غائمة جزئياً قد تهطل منها أمطار متفرقة على مناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.
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