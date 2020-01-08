شكرا لقرائتكم خبر عن الموافقة على «ملحق» اتفاقية المنطقة المقسومة والان نبدء بالتفاصيل

قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية ملحقة باتفاقية تقسيم المنطقة المحايدة واتفاقية تقسيم المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت، وملاحقها، وذلك بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الطاقة، والنظر في قرار مجلس الشورى رقم «59 / 15» وتاريخ 6 / 5 / 1441هـ، والموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الكويت، وملاحقها، وأُعد مرسوم ملكي بذلك.

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