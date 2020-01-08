شكرا لقرائتكم خبر عن صيانة الإنارة بممشى حي الجامعة بالظهران والان نبدء بالتفاصيل

قامت بلدية الظهران ممثلة بإدارة الإنارة بالعمل على صيانة الإنارة بممشى حي الجامعة بمدينة الظهران، كما قامت البلدية وضمن أعمالها الدورية بالانتهاء من عمل صيانة للإنارة بشواطئ نصف القمر وتغيير خلايا ضوئية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صيانة الإنارة بممشى حي الجامعة بالظهران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.