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صحة الشرقية وأرامكو تتعاونان في نقل المرضى وتبادل الأطباء

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بحثت مديرية الشؤون الصحية بالشرقية وأرامكو سبل التعاون بينهما في نقل المرضى وتبادل الأطباء.

أوضح ذلك مدير عام الشؤون الصحية في المنطقة الشرقية د. إبراهيم العريفي، مشيرا إلى أن هناك شراكة بين الشؤون الصحية بالمنطقة وشركة أرامكو ممثلة بالجانب الصحي كونها أحد القطاعات المهمة لتقديم الرعاية الصحية للمواطنين في المنطقة.

وأضاف العريفي: إن هناك العديد من الإستراتيجيات والأهداف التي سنعمل عليها لتحقيق رؤية مستقبلية لتوفير الرعاية الصحية المتكاملة والشاملة بأعلى المستويات العالمية.

وأضاف: إنه سيعمل مع فريق عمله في الشؤون الصحية على تحقيق الأهداف المشتركة بين المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية وبين التجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية، لافتا إلى سعيه لإنجاح أهداف وزارة الصحة في تحقيق الرعاية التي يطمح إليها المستفيدون في إطار برنامج التحول الوطني الذي تعمل عليه الوزارة وصولا إلى تحقيق رؤية المملكة.

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