شكرا لقرائتكم خبر عن عمل الشرقية ينهي معاناة 24 عاملا هنديا ونيباليا والان نبدء بالتفاصيل
وأكد مدير عام فرع الوزارة بالمنطقة الشرقية عبدالرحمن المقبل، حرص الفرع على متابعة أوضاع العمالة في الشركات المتعثرة، وذلك في ظل متابعة حثيثة من صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، والذي يتابع أوضاع العمالة في المنطقة ويشدد على تحسين أوضاع العمالة الوافدة.
على صعيد آخر، أفاد مساعد مدير عام فرع الوزارة لقطاع العمل محمد الأطرش، بسعي الوزارة إلى تحقيق أهدافها الإستراتيجية من خلال تطوير خدماتها الإلكترونية بما يتلاءم مع حاجة السوق، حيث تم إطلاق نظام «ودي» بالمنطقة الشرقية والذي يساهم في رسم مسار إلكتروني واضح لمجريات الدعاوى التي يتم رفعها بين أطراف العلاقة.
كما أفاد مدير إدارة الأزمات بفرع الوزارة بالمنطقة الشرقية حمد الصقور، بحرص الإدارة على متابعة أوضاع العمالة في الشركات المتعثرة.
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