شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق 76 منشأة مخالفة بوسط الدمام شهريا والان نبدء بالتفاصيل

أغلقت بلدية وسط الدمام، 915 منشأة مخالفة في 42967 زيارة تفتيشية خلال الـ 12 شهرا الماضية.

وأكد رئيس بلدية وسط الدمام م.عبدالله الشمري، أن البلدية كثفت الحملات الميدانية؛ بهدف رفع المستوى الحضاري والتي شملت الكشف على المنشآت التجارية والورش وضبط الباعة المتجولين، وتمت الحملات لمختلف الأنشطة التجارية والصناعية ضمن برنامج الرقابة العامة والمتابعة المستمرة وعمليات التفتيش والحملات الميدانية المفاجئة للتأكد من مدى التزامها بالاشتراطات اللازمة لممارسة النشاط للحد من المخالفات، مضيفا إن هذه الجهود تأتي ضمن مسؤولية البلدية في تقديم الخدمات بما يتماشى مع منظومة التطوير الشاملة والمشاريع الحضارية الراهنة والمستقبلية في حاضرة الدمام.

مبينا أنه تم رفع أكثر من 3211 بسطة مخالفة، ومباشرة 295 بلاغا تختص بالباعة الجائلين، وأن البلدية ممثلة بإدارة الرقابة العامة كثفت من جهودها على الرقابة في الأسواق؛ للحد من ظاهرة البيع الجائل خلال العام الماضي، إضافة إلى رفع 21550 مترا مكعبا من الأنقاض ومخلفات البناء والهدم، ومباشرة أكثر من 1083 بلاغا واردا عبر منصة بلاغات 940.

وأضاف الشمري: إن الجولات التفتيشية استهدفت المحال التجارية، والمطاعم، والهايبرات، والبقالات، وصالونات الحلاقة، ومغاسل الملابس، ونتج عنها رصد 10309 مخالفات تمثلت في عدم تجديد الرخص المهنية وتدني مستوى النظافة العامة ومخالفات أخرى صحية متعلقة بتداول المواد الغذائية، وأضاف: تم تأهيل أكثر من 73 منشأة غذائية، وذلك ضمن برنامج تأهيل المنشآت.