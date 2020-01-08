شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم الشرقية يطلع على برامج مخيم أيتام المملكة والان نبدء بالتفاصيل

وقف مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية د. ناصر الشلعان، صباح أمس، يرافقه المستشار التعليمي والإداري فهد الغفيلي، على برامج ومناشط المخيم الثالث لأيتام المملكة «مسبار»، والذي تنظمه جمعية بناء لرعاية الأيتام، بالشراكة مع جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وذلك بمقر الجامعة، حيث كان في استقبالهما مدير العلاقات العامة والإعلام بالجمعية صالح الزهراني، ومدير البرامج بالجمعية مدير مشروع مسبار م. معاذ الملحم.

واطلع د. الشلعان، والغفيلي، خلال الزيارة على برامج المخيم والمسارات العلمية والتقنية التي يتم تدريسها للطلاب، كذلك الوقوف على القاعات الدراسية، مستمعين إلى شرح موجز من قبل أعضاء اللجنة المنظمة حول أهداف المخيم والمهارات والمعارف والخبرات التي يتم إكسابها للطلاب، إضافة لحديث أبوي جمعهما والطلاب المشاركين وتشجيعهم على الانخراط في مثل تلك البرامج.

وفي الأثناء أكد الدكتور الشلعان والغفيلي، حرص حكومتنا الرشيدة -أعزها الله-، على دعم أبنائها الأيتام وتهيئة كافة السبل التي تضمن لهم رعاية متكاملة وحياة كريمة ومستقبلا زاهرا باعتبارهم أحد ركائز رؤية المملكة ٢٠٣٠ الطموحة، وأضافا خير شاهد على ذلك سعي وزارة التعليم بإشراف مباشر من وزيرها الدكتور حمد آل الشيخ لترجمة الدعم السخي من قبل قيادتنا الرشيدة لأبنائها وبناتها الأيتام من خلال ما يقدمه مكتب وفاء الرئيسي بالوزارة ومكاتبه الفرعية المنتشرة في إدارات التعليم على مستوى المملكة بالعمل على تسهيل العقبات والصعاب وتقديم الخدمات النوعية لأبناء وبنات شهداء الواجب نظير ما سطره آباؤهم من تضحية وفداء لهذا الوطن المعطاء، إلى جانب أبناء الشهداء وأبناء منسوبي التعليم المتوفين بكافة مستوياتهم ووظائفهم.

وفي ختام الزيارة أبدى د. الشلعان والغفيلي إعجابهما بفكرة المخيم وبرامجه العلمية والمهارية الهادفة التي تقدم لأبنائنا الأيتام ممثلين لجميع مناطق المملكة.