شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم الشرقية يطلع على برامج مخيم أيتام المملكة والان نبدء بالتفاصيل
واطلع د. الشلعان، والغفيلي، خلال الزيارة على برامج المخيم والمسارات العلمية والتقنية التي يتم تدريسها للطلاب، كذلك الوقوف على القاعات الدراسية، مستمعين إلى شرح موجز من قبل أعضاء اللجنة المنظمة حول أهداف المخيم والمهارات والمعارف والخبرات التي يتم إكسابها للطلاب، إضافة لحديث أبوي جمعهما والطلاب المشاركين وتشجيعهم على الانخراط في مثل تلك البرامج.
وفي الأثناء أكد الدكتور الشلعان والغفيلي، حرص حكومتنا الرشيدة -أعزها الله-، على دعم أبنائها الأيتام وتهيئة كافة السبل التي تضمن لهم رعاية متكاملة وحياة كريمة ومستقبلا زاهرا باعتبارهم أحد ركائز رؤية المملكة ٢٠٣٠ الطموحة، وأضافا خير شاهد على ذلك سعي وزارة التعليم بإشراف مباشر من وزيرها الدكتور حمد آل الشيخ لترجمة الدعم السخي من قبل قيادتنا الرشيدة لأبنائها وبناتها الأيتام من خلال ما يقدمه مكتب وفاء الرئيسي بالوزارة ومكاتبه الفرعية المنتشرة في إدارات التعليم على مستوى المملكة بالعمل على تسهيل العقبات والصعاب وتقديم الخدمات النوعية لأبناء وبنات شهداء الواجب نظير ما سطره آباؤهم من تضحية وفداء لهذا الوطن المعطاء، إلى جانب أبناء الشهداء وأبناء منسوبي التعليم المتوفين بكافة مستوياتهم ووظائفهم.
وفي ختام الزيارة أبدى د. الشلعان والغفيلي إعجابهما بفكرة المخيم وبرامجه العلمية والمهارية الهادفة التي تقدم لأبنائنا الأيتام ممثلين لجميع مناطق المملكة.
كانت هذه تفاصيل خبر تعليم الشرقية يطلع على برامج مخيم أيتام المملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.