أمير الشرقية: مواكبة القطاع الخاص لمتطلبات التنمية المستدامة ضرورة

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جاء ذلك خلال لقاء سموه في مكتبه بديوان الإمارة أمس، رئيس مجلس إدارة مجموعة القريان، محمد القحطاني، وعددا من منسوبي الشركة، بمناسبة حصولهم على جائزة منظمة الشرق الأوسط لتدوير المعادن لعام 2019م، للمرة الثانية.
وبارك سموه حصول المجموعة على هذه الجائزة، موضحا أهمية تنافس القطاع الخاص نحو تجويد العمل، والالتزام بالمعايير البيئية الملائمة، متمنيا سموه للمجموعة ومنسوبيها التوفيق.
من جانبه، عبر القحطاني عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة الشرقية على دعم سموه واهتمامه بالقطاع الخاص في المنطقة، وتوجيهاته الدائمة بضرورة العمل على الحفاظ على البيئة، وتطوير القدرات، والمنافسة على المستوى الإقليمي والعالمي، والعمل لتحقيق رؤية المملكة.
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