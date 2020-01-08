شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية: مواكبة القطاع الخاص لمتطلبات التنمية المستدامة ضرورة والان نبدء بالتفاصيل

أكد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد -يحفظهما الله- على تطوير القطاع الخاص، باعتباره مشاركا رئيسيا في التنمية الشاملة التي تشهدها المملكة، مشيرا إلى ضرورة الاستفادة المثلى من الموارد المتاحة، وتوافق أعمال القطاع الخاص مع متطلبات التنمية المستدامة، ومنها إعادة التدوير، والتي تناولتها رؤية المملكة 2030.

جاء ذلك خلال لقاء سموه في مكتبه بديوان الإمارة أمس، رئيس مجلس إدارة مجموعة القريان، محمد القحطاني، وعددا من منسوبي الشركة، بمناسبة حصولهم على جائزة منظمة الشرق الأوسط لتدوير المعادن لعام 2019م، للمرة الثانية.

وبارك سموه حصول المجموعة على هذه الجائزة، موضحا أهمية تنافس القطاع الخاص نحو تجويد العمل، والالتزام بالمعايير البيئية الملائمة، متمنيا سموه للمجموعة ومنسوبيها التوفيق.

من جانبه، عبر القحطاني عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة الشرقية على دعم سموه واهتمامه بالقطاع الخاص في المنطقة، وتوجيهاته الدائمة بضرورة العمل على الحفاظ على البيئة، وتطوير القدرات، والمنافسة على المستوى الإقليمي والعالمي، والعمل لتحقيق رؤية المملكة.