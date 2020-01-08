شكرا لقرائتكم خبر عن مبادرة.. أحياء حاضرة الدمام خالية من السيارات التالفة والان نبدء بالتفاصيل

بعد أن أطلق صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، مؤخرا، حملة المجلس البلدي لأمانة المنطقة الشرقية لإزالة ورفع السيارات التالفة والمهملة، بدأت الفرق الميدانية أعمال الحملة ابتداء من منطقة الصناعية بالدمام، ومن المخطط أن تتوسع تدريجيا لتصل إلى مختلف أحياء حاضرة الدمام، وستقوم الفرق الميدانية برصد كافة السيارات المهملة والتالفة تمهيدا لإزالتها؛ بسبب ما تسببه من تشوه بصري، ومن أجل تحسين المشهد الحضري في المنطقة، وحتى تكون أحياء وشوارع الحاضرة خالية من السيارات التالفة.

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