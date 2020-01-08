شكرا لقرائتكم خبر عن 73 مليون ريال حقوق مستردة بعمل الخبر والان نبدء بالتفاصيل

تمكنت إدارة التسوية الودية بمكتب عمل الخبر خلال عام 2019م من استقبال 5865 دعوى عمالية، حيث تمت استعادة حقوق وأجور متأخرة لعدد 2612 عاملا انتهت دعواهم بالصلح وبنسبة 45 % من القضايا الواردة، ليصبح إجمالي مبالغ التعويضات المالية 73،885،902 ريالا، جاء ذلك بتوجيه ومتابعة من مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية عبدالرحمن المقبل.

وأوضح مدير مكتب عمل الخبر منصور آل بن علي، أن تلك الإحصائية كانت موزعة على النحو التالي: النصيب الأكبر من حيث عدد القضايا كان للمواطنين السعوديين بعدد 1010 عمال، وبلغت تعويضاتهم 17 مليون ريال تقريبا، تليهم الجنسية الهندية بعدد 508 عمال وبمبلغ 18 مليون ريال تقريبا، ولكن كان لها النصيب الأكبر من المبالغ المستردة، وفي المركز الثالث جاءت الجنسية البنجلادشية بعدد 260 عاملا بمبلغ وقدره 5 ملايين ريال، والمركز الرابع للجنسية الباكستانية بعدد 234 قضية وبإجمالي مبالغ 10 ملايين ريال، أما المتبقي من العمالة للجنسيات الأخرى فبلغ عددهم 600 عامل بإجمالي 22 مليون ريال تقريبا.

وقدم آل بن علي شكره لجميع منسوبي ومنسوبات المكتب على جهودهم المميزة خلال العام، مبينا أن إدارة التسوية تحظى بدعم من قبل الوزارة وفرع الوزارة بالمنطقة؛ حرصا على استعادة الحقوق لأصحابها، ولعل آخر تحديثات إدارة التسوية الودية انطلاق برنامج «ودي» الذي يكفل لجميع العاملين في القطاع الخاص تقديم دعاواهم إلكترونيا وبكل يسر وسهولة.