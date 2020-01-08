شكرا لقرائتكم خبر عن «شرقية بلا سيارات تالفة» تنطلق من الخفجي والان نبدء بالتفاصيل

انطلقت حملة إزالة السيارات التالفة بمحافظة الخفجي أمس، بحضور محافظ الخفجي محمد الهزاع، ورئيس البلدية م.محمد الحميداني. وذلك بعد تدشين سمو أمير الشرقية -يحفظه الله-، للحملة ميدانياً في حاضرة المنطقة.

وباشرت الفرق الميدانية في المحافظة أعمال الحملة ابتداءً من منطقة الصناعية، أولى محطات الحملة، ومن المخطط أن تتوسع تدريجياً لتصل إلى مختلف الأحياء.

وأكد الهزاع، أن دعم وتوجيهات سمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه -يحفظهما الله-، خلف النجاحات التي نراها اليوم على أرض الميدان، مستشعراً لما تشكله السيارات التالفة والمهملة من خطر على السكان، وتشويهها للمشهد العام في المحافظة والأحياء.