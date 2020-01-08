شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مسارات بمهرجان «إعلاميات الغد» والان نبدء بالتفاصيل
وشملت المسارات، مسار فنون الرسم والتدوين البصري والرسم الكاريكاتيري، وركن وسائل التواصل والإعلام الحديث، وركنا للتصوير الفوتوغرافي والإلقاء، واحتوت جميعها على مجموعة من المسابقات والجوائز واستضافات عددا من الشخصيات التعليمية والطلابية الملهمة في مجال الإعلام وفق فعاليات كل مسار.
وذكر مدير عام تعليم الأحساء الرئيس التنفيذي لأندية الحي حمد العيسى، أن أركان المهرجان أخذت طابع التنوع الذي سيسهم في نشر المعرفة ويعزز القيم في المجال الإعلامي التعليمي.
من جانبها، أوضحت ممثل أندية الحي «بنات» نورة الصرعاوي، أن المهرجان يهدف إلى التعريف بالإعلام وأهدافه وطرح أبرز الأنشطة والممارسات التعليمية المحفزة على الإبداع في مجال الإعلام، وتنمية المهارات والقدرات الإبداعية لدى الطالبات.
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