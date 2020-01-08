شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مسارات بمهرجان «إعلاميات الغد» والان نبدء بالتفاصيل

أطلق تعليم محافظة الأحساء مهرجان «إعلاميات الغد»، بمشاركة عدد من القيادات التعليمية والإشرافية والمختصين بمجال الإعلام التعليمي، وشمل المهرجان ثلاثة مسارات من نتاج الطالبات المنتسبات لأندية الأحياء «بنات» وبمشاركة عشرين نادي حي.

وشملت المسارات، مسار فنون الرسم والتدوين البصري والرسم الكاريكاتيري، وركن وسائل التواصل والإعلام الحديث، وركنا للتصوير الفوتوغرافي والإلقاء، واحتوت جميعها على مجموعة من المسابقات والجوائز واستضافات عددا من الشخصيات التعليمية والطلابية الملهمة في مجال الإعلام وفق فعاليات كل مسار.

وذكر مدير عام تعليم الأحساء الرئيس التنفيذي لأندية الحي حمد العيسى، أن أركان المهرجان أخذت طابع التنوع الذي سيسهم في نشر المعرفة ويعزز القيم في المجال الإعلامي التعليمي.

من جانبها، أوضحت ممثل أندية الحي «بنات» نورة الصرعاوي، أن المهرجان يهدف إلى التعريف بالإعلام وأهدافه وطرح أبرز الأنشطة والممارسات التعليمية المحفزة على الإبداع في مجال الإعلام، وتنمية المهارات والقدرات الإبداعية لدى الطالبات.