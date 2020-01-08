شكرا لقرائتكم خبر عن الإهمال ينهي حياة «حسن» صعقا بالكهرباء والان نبدء بالتفاصيل
وقال علي بزرون «خال الطفل»، إن وفاة ابن أخته جاءت جراء صعقة كهربائية من عمود الإنارة المجاور لمنزل زوج شقيقته في حي المشاري بمحافظة القطيف، لافتا إلى أن القصة بدأت في الساعة الثامنة من مساء الأحد الماضي أثناء لعب «حسن» برفقة 3 من أصدقائه بجوار منزله، مبينا أن الشارع المجاور لمنزل العائلة غارق بمياه الأمطار، التي هطلت على المنطقة خلال الساعات الماضية، وأن وفاة الطفل نتجت عن محاولته البحث عن مفتاح المنزل، الذي وقع بجوار أعمدة الإنارة، ما عرضه لصقعة كهربائية أسقطته أرضا وسط صراخ الأطفال.
وذكر أنه تم نقل «حسن» إلى أقرب مستشفى أهلي بالحي، بواسطة أحد الجيران، إلا أن محاولات انعاش قلبه فشلت بالرغم من الجهود، التي بذلت من الكادر الطبي بالمستشفى.
وأشار إلى أن الدفاع المدني طوق على الفور المنطقة لتفادي تعرض أحد المارة أو الأطفال لصعق آخر، وأن الشرطة باشرت الحادثة، واستدعت الشركة القائمة على تشغيل وصيانة أعمدة الإنارة، بهدف الوقوف على حيثيات الحادثة، لافتا إلى أن تقرير الشركة أكد وجود التماس في عمود الكهرباء، ما دفعها لقطع التيار الكهربائي عن العمود بعد الحادثة في الليلة ذاتها.
وأوضح، أن سعادة «حسن» لم تكتمل بالحصول على بطاقة الأحوال الشخصية، التي تقدم صباح يوم الحادث لإصدارها من الأحوال المدنية، مشيرا إلى أن الأسرة بصدد التحرك قانونيا تجاه الجهة المتسببة في الحادثة، بهدف اتخاذ الإجراءات اللازمة، مضيفا إن والدة الطفل في حالة يرثى لها.
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