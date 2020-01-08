شكرا لقرائتكم خبر عن جبل الأربع.. قبلة سياحة ما بعد «الكسوف» والان نبدء بالتفاصيل

عقب تصدره المشهد على مستوى مناطق المملكة ودول الخليج العربي برصد كسوف الشمس الجزئي مؤخرا، طالب مواطنون في محافظة الأحساء بالعمل على تطوير جبل الأربع الواقع بمدينة الطرف وتحويله إلى قبلة جديدة للسياحة، عبر تنفيذ المشاريع التطويرية والخدمية، خصوصا وأن الجبل يقع بالقرب من ميدان نادي الفروسية الذي تحفل برامجه السنوية بباقة متنوعة من الأنشطة.

وطالب المواطن عبدالله عطية، بتطوير المنطقة المحيطة بميدان الفروسية التي من بينها موقع جبل الأربع، إلى جانب تحقيق بعض المتطلبات المهمة كتطوير الطريق العام الرابط بين الطرف وطريق الخليج العربي «طريق سلوى»، لافتا إلى أن ذلك سيجلب المزيد من السياح لهذه المنطقة، خصوصا بعد أن أصبح اسم جبل الأربع معروفا في الأوساط السعودية والخليجية بعد احتضانه مراصد كسوف الشمس الحلقي.

وأشار المواطن محمد السعيد، إلى أنه حان الوقت لتطوير منطقة جبل الأربع، خصوصا وأنها منطقة مفتوحة تخدم شريحة كبيرة من المواطنين، لا سيما وقوع الجبل بالقرب من البلدات الشرقية ومدينة الهفوف ووقوعه بموازاة الطريق الدولي مما يعطي المنطقة بعد تطويرها بعدا حيويا واقتصاديا، مضيفا إن التطوير لا بد أن يشمل المنطقة برمتها، كجبل النصلة، والاستفادة من المعالم التاريخية وتوفير الخدمات اللازمة لجذب السائحين للمنطقة، وتنظيم فعاليات ومهرجانات سنوية لرياضات الخيل المختلفة، وهو ما سيعود بالنفع على الأحساء عامة.

وأكد المواطن مبارك الرشيد، أن التطوير سيضفي على الأحساء حيوية كبيرة ويزيد أعداد الأماكن السياحية، وتتعدد البدائل المتوفرة في مواقع الترفيه، منوها بأن الأحساء تسير بخط متوازٍ مع التطور السياحي الذي تشهده المملكة، متوقعا أن تكتسب السياحة في السنوات القادمة ازدهارا وتطورا مطردين في حال اكتمال تطوير المواقع واستحداث مواقع أخرى ترفيهية لتكون عناصر جذب للزوار، مبينا أنه من بين الأولويات تحويل الجبل إلى حديقة عامة تتمتع بكافة المرافق والخدمات اللازمة التي يحتاجها رواد المنطقة، وأن تكون على أعلى المستويات.

وكانت أمانة الأحساء أعلنت سابقا عن مشروع لتطوير منطقة جبل الأربع، إلا أنه لم ير النور حتى الآن، إضافة إلى إعلان المجلس البلدي عن دراسة عملية تطوير الجبل وعرضه للاستثمار، ودراسة المخطط الإرشادي لبحيرة الأصفر بهدف تطويرها، وذلك خلال الاجتماع الثالث لأعضاء اللجنة المالية والاستثمار بمقر الأمانة.