شكرا لقرائتكم خبر عن اعتماد خطة عمل «جماعة» الجبيل والان نبدء بالتفاصيل
واستعرض الاجتماع إنجازات اللجنة للعام الماضي، وشهد إعادة انتخاب نائب الرئيس لمدة ثلاث سنوات قادمة، وعدد من رؤساء اللجان باللجنة لمدة سنتين.
وثمن محافظ الجبيل، ما تقوم به «جماعة»، من خدمات تطوعية، للحفاظ على سلامة المنشآت الصناعية والعاملين فيها، وسرعة الاستجابة في التعامل مع الحوادث الصناعية، في المحافظة، مشيرا إلى الدعم الكبير الذي تتلقاه اللجنة من الهيئة العليا للأمن الصناعي، والهيئة الملكية بالجبيل، والدفاع المدني.
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