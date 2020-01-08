شكرا لقرائتكم خبر عن "اليوم" تهنئ والان نبدء بالتفاصيل

وافق مجلس الوزراء على ترقيات للمرتبة الرابعة عشرة ووظيفة «وزير مفوض».

وتهنئ ”الخليج 365” المرقين إلى وظيفة «وزير مفوض» بوزارة الخارجية وهم: حمد بن محمد بن سليمان الجبرين، وخالد بن عبدالله بن علي السلمان، وعبدالمجيد بن محمد بن سعد بن ماجد، وعبيدالله بن منور بن عواد الحربي، وأحمد بن صالح بن أحمد الشهري، ود. تركي بن محمد بن سالم القحطاني، وفيصل بن فلاح بن رباح الحربي، وأحمد بن عبدالعزيز بن محمد بن سلامة، وإيهاب بن محمد بن عبدالرحمن النجار، ويوسف بن محمد بن حامد البلوي، وعلي بن سعد بن علي القحطاني.

كما تهنئ يوسف بن صالح بن عبدالله الدخيل الله بترقيته إلى وظيفة «رئيس كتابة عدل» بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة العدل، ود. خالد بن محمد بن حمود العتيبي بترقيته إلى وظيفة «الوكيل المساعد للأرصاد» بالمرتبة الرابعة عشرة بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، وعبدالهادي بن عبدالرحمن بن محمد العمري بترقيته إلى وظيفة «مدير عام المقاييس البيئية» بالمرتبة الرابعة عشرة بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة.