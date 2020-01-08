شكرا لقرائتكم خبر عن مذكرة تفاهم ثقافي مع «اليونسكو» والان نبدء بالتفاصيل

قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الثقافة في المملكة العربية السعودية ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو»، وذلك بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الثقافة، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم «27 / 6» وتاريخ 30 / 3 / 1441هـ، وأُعد مرسوم ملكي بذلك.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مذكرة تفاهم ثقافي مع «اليونسكو» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.