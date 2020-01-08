شكرا لقرائتكم خبر عن تشاور سياسى مع بوروندي وفيتنام والان نبدء بالتفاصيل

وافق مجلس الوزراء على مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة خارجية جمهورية بوروندي، ذلك بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة الخارجية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم « 12 / 3 « وتاريخ 16 / 3 / 1441هـ، وأُعد مرسوم ملكي بذلك. كما فوض المجلس وزير الخارجية -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الفيتنامي حيال مشروع مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة خارجية جمهورية فيتنام الاشتراكية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

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