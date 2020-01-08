شكرا لقرائتكم خبر عن مباركة تأسيس مجلس الدول المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن والان نبدء بالتفاصيل

أطلع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -يحفظه الله- مجلس الوزراء على فحوى الاتصالين الهاتفيين مع رئيس جمهورية النيجر إيسوفو محمدو، ورئيس جمهورية العراق د.برهم صالح، وما جرى خلالهما من بحث لمستجدات الأحداث في المنطقة، وتأكيد موقف المملكة ومحاربتها للأعمال الإرهابية، والحرص على استتباب أمن واستقرار الدول والشعوب، ومضمون الرسالة الشفوية التي بعثها -أيده الله- لأخيه صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت.

كما أطلع الملك المفدى المجلس على نتائج استقباله وزراء خارجية الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، ومباركته -رعاه الله- تأسيس «مجلس الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن» والتوقيع على ميثاق المجلس. وأكد مجلس الوزراء أهمية دور المجلس في تعزيز سبل التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية بين تلك الدول، والسعي لتحقيق مصالحها المشتركة وتعزيز الأمن والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي؛ لما يمثله الممر المائي من أهمية للتجارة الدولية والتواصل بين الحضارات والثقافات.