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تعاون تكنولوجي سعودي أمريكى

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قرر مجلس الوزراء الموافقة على بروتوكول لتمديد الاتفاقية المبرمة بين حكومة المملكة العربية ، وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية، بشأن التعاون في مجال العلوم والتكنولوجيا.

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