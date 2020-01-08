شكرا لقرائتكم خبر عن تعاون تكنولوجي سعودي أمريكى والان نبدء بالتفاصيل

قرر مجلس الوزراء الموافقة على بروتوكول لتمديد الاتفاقية المبرمة بين حكومة المملكة العربية السعودية، وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية، بشأن التعاون في مجال العلوم والتكنولوجيا.

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