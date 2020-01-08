شكرا لقرائتكم خبر عن تقدير إسهامات المملكة الإنسانية إقليميا ودوليا والان نبدء بالتفاصيل

عدّ مجلس الوزراء منح خادم الحرمين الشريفين قلادة «أبي بكر الصديق رضي الله عنه» من الطبقة الأولى المقدمة له من المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر تقديرا لجهوده الدبلوماسية الإنسانية، بأنه تجسيد لما تقدمه المملكة العربية السعودية بقيادته -رعاه الله- من إسهامات وجهود إقليمية ودولية في مجالات التنمية والأعمال الإنسانية والإغاثية للمتضررين من الأزمات والكوارث، وعرفانا بدور المملكة الرائد والبارز في قائمة الدول المانحة، حتى أضحت أنموذجا فريدا في العطاء الإنساني.

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