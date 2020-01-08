شكرا لقرائتكم خبر عن مذكرات واتفاقيات مع العراق وقبرص والان نبدء بالتفاصيل

قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية العراق في مجال الطاقة الكهربائية، وذلك بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم «13 /‏ 3» وتاريخ 16 /‏ 3 /‏ 1441هـ، ومذكرتي تفاهم بين وزارتي الطاقة، والصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية، ووزارتي النفط، والصناعة والمعادن في جمهورية العراق للتعاون في قطاعات النفط والغاز، والصناعة، والثروة المعدنية. وأُعد مرسوم ملكي بذلك، كما وافق المجلس على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية قبرص في مجال خدمات النقل الجوي، وذلك بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة النقل -الهيئة العامة للطيران المدني-، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم «29 /‏ 6» وتاريخ 30 /‏ 3 /‏ 1441هـ، وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.

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