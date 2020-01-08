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50 نحّالًا في مهرجان جازان ولقطات من الافتتاح

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2020-01-08

50 نحّالًا في مهرجان جازان ولقطات من الافتتاح

يضم معرضًا للفنون والتراث وآخر للإدارات الحكومية

متابعات الخليج 365 - جازان

دشن الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، أمير منطقة جازان، أمس الثلاثاء، مهرجان جازان الخامس للعسل، الذي تستضيفه محافظة العيدابي.

وقص أمير جازان فِي مستهل الفعالية الشريط إيذانًا بافتتاحها، ثم تجول والحضور بمعرض النحالين والجهات المشاركة بالمهرجان المقام بساحة المركز الحضري في المحافظة.

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واستمع الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز لشرح مفصل من محافظ العيدابي المشرف العام على المهرجان عبدالله بن محمد الظافري والمدير التنفيذي للمهرجان سليمان بن يحيى الغزواني عن معرض العسل، حيث يعرض 50 نحّالًا إنتاجهم من العسل الذي يزيد عن خمسة أطنان من العسل ذي الجودة العالية، ثم دشن مشاركة الأسر المنتجة في المهرجان بقص الشريط، متجولًا بخيمة الأسر المنتجة التي تضم مشاركة 50 أسرة من الأسر التابعة لجمعية البر الخيرية بالعيدابي، التي تعرض منتجاتها من المأكولات الشعبية والعطور والإكسسوارات والحلويات وجميع مستلزمات واحتياجات الأسرة.

كما زار أمير جازان معرض الإدارات الحكومية، مستمعًا لشرح مفصل عن ما تم تنفيذها والذي تحت التنفيذ من المشروعات البلدية بالمحافظة والمراكز والقرى التابعة للمحافظة.

عقب ذلك زار أمير منطقة جازان معرض فنون وتراث بلغازي الثاني.

 

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