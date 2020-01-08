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محمد بن عبدالعزيز ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد دربشي
استشهد دفاعًا عن الدين والوطن بالحد الجنوبي
متابعات الخليج 365 - واس
نقل الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان، تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان وتعازي ومواساة أمير منطقة جازان، لوالد وذوي الشهيد وكيل رقيب علي بن أحمد عطيف دربشي – رحمه الله – أحد منسوبي القوات المسلحة الذي استشهد دفاعًا عن الدين والوطن بالحد الجنوبي في منطقة جازان أثناء قيامه بواجبه في الدفاع عن دينه ووطنه.
وعبر نائب أمير المنطقة، عن خالص العزاء والمواساة لوالد وذوي الشهيد دربشي في فقيدهم، سائلاً الله تعالى أن يتقبله بواسع رحمته ومغفرته.
من جانبهم أعرب والد وذوو الشهيد عن شكرهم للقيادة الرشيدة ولأمير منطقة جازان ونائبه على مواساتهم، مؤكدين أن ذلك نابع من حرص واهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي العهد بأبنائها المواطنين في مختلف المناطق.
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