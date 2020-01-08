شكرا لقرائتكم تدني مدى الرؤية في تبوك بسبب الضباب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-01-08 تدني مدى الرؤية في تبوك بسبب الضباب تستمر الحالة حتى الساعة الـ7 من صباح اليوم متابعات الخليج 365 - واس أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة بالإدارة العامة للتحاليل والتوقعات الليلة، تنبيهًا عن حالة الطقس بمنطقة تبوك، يتمثل بحالة ” ضباب ” على كل من مدينة تبوك وتيماء، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية، وتستمر حتى الساعة الـ 7 من صباح اليوم الأربعاء.

من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني. تابعنا على تواصل معنا على شارك الخبر







Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تدني مدى الرؤية في تبوك بسبب الضباب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.