هاشتاق #7isComing يتصدر تويتر و BTS تحتل الترند العالمي 

2020-01-08

متابعات الخليج 365 - منة الله أشرف

يتفاءل الكثيرون برقم 7، ورأته الحضارة البابلية يعبر عندهم عن أعظم قوة وعن كمال العدد، ويبدو أنه رقم الحظ هذا العام للفرقة الكورية BTS، وهو ما كان وراء عدد تغريدات تجاوز نصف مليون تغريدة في ساعات قليلة بهاشتاق #7isComing .

غرد أحد أعضاء الفرقة الكورية، برقم 7 وحذفه بعد ذلك، وكانت تلك التغريدة كافية لينتشر الرقم كالنار في الهشيم بين المغردين، وانتشرت التكهنات والتوقعات بأن يوم 7 يناير سيحمل لهم نبأً سارًّا عن إعلان ألبوم جديد.

بداية BTS:

لفت البعض إلى أن الفرقة تتكون من 7 أعضاء، ‏وأن التغريدة ترمز إلى السنوات الـ7 التي قضوها سويًّا وكانوا متواجدين دومًا مع جمهورهم، منذ تشكيل الفرقة في سيول في عام 2013، وهو ما يعني أن الـ7 معًا للأبد.

الألبوم السابع: Map of the Soul: 7:

Advertisements

وجاء اسم BTS في المراكز الخمسة الأولى في الترند العالمي، بعد تكهنات بأن 7 يناير موعد إعلان الألبوم الجديد.

ويراقب الملايين من عشاق K-pop عن كثب المجموعة الأولى في كوريا الجنوبية، بعد أن حققت الفرقة نجاحًا غير مسبوق في 2019، واتضح بالفعل أن عام 2020 سيحمل إصدار ألبوم المجموعة السابع.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت شركة التسجيلات الكورية Big Hit Entertainment لمشجعين BTS عن الجدول الزمني للعودة، مؤكدة على أن المجموعة ستصدر ألبومها السابع بعنوان Map of the Soul: 7 الشهر المقبل، تحديدًا يوم الجمعة 21 فبراير.

وحاليًّا لا توجد معلومات جديدة حول الألبوم باستثناء الاسم وتاريخ الإصدار.

وسيكون Map of the Soul: 7 الألبوم التالي للفرقة بعد Map of the Soul: Persona، والألبوم الأخير أدخل الفرقة التاريخ، فبعد إصداره أصبحت BTS الفرقة الأولى بعد البيتلز التي يتصدر لها 3 ألبومات في عام واحد المبيعات، لذلك يمكنك تخيل ما سيحققه هذا الألبوم القادم.

ويُذكر أن فرقة BTS، أحيت حفلها الأول في المملكة يوم الجمعة 11 أكتوبر 2019، في ملعب الملك فهد الدولي في الرياض، وذلك ضمن فعاليات موسم الرياض، وكان إحدى محطات الجولة العالمية للفرقة والتي حطمت الأرقام القياسية العالمية؛ لكونها كانت الجولة الأعلى تسجيلًا للإيرادات في شهر مايو، إذ جمعت أكثر من 50 مليون دولار أمريكي خلال ذلك الشهر.

تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على