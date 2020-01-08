السعودية اليوم / سمو الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز يطلع على مراحل عصر الزيتون وتعبئته بشركة الجوف



بسيطا 12 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 07 يناير 2020 م واس

قام صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الجوف اليوم بزيارة لشركة الجوف الزراعية حيث كان في استقباله مدير الشركة العضو المنتدب عبدالعزيز بن محمد الحسين الذي قدم شرحا عن الشركة وإنتاجها حيث دخلت الشركة مجموعة غينيس للأرقام القياسية كأكبر مزرعة للزيتون العضوي بالشرق الأوسط قبل عامين وحصلت الشركة على العديد من شهادات الجودة الدولية ، وتسعى في التوسع بزراعة الزيتون بعد تجربة خفض استهلاك المياه لأشجار الزيتون باستخدام المواد العضوية التي تعمل على تقليل استهلاك المياه والأسمدة ومعالجة ‏مشاكل ملوحة التربة في البيئة الصحراوية الجافة، ‏التي تأتي في إطار السعي لإيجاد الحلول المستدامة لمشاكل الإنتاج الزراعي خاصة في ما يتعلق بالإنتاج العضوي للزيتون.

وتجول سمو نائب أمير منطقة الجوف داخل المشروع لمشاهدة الحقول الزراعية مستمعا من مدير الشركة عن شرحا عنها ثم اطلع سموه عند زيارته المجمع الصناعي على مراحل عصر الزيتون منذ دخوله إلى معاصر للزيتون وحتى مروره بخطوط التعبئة .

// انتهى //

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