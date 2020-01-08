السعودية اليوم / سمو أمير منطقة القصيم يزور مهرجان ربيع بريدة 41 اليوم



بريدة 12 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 07 يناير 2020 م واس

زار صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم اليوم, "مهرجان ربيع بريدة 41"، المقام بتنظيم من أمانة المنطقة بمشاركة 12 جهة حكومية و80 فعالية متنوعة, وذلك بمنتزه القصيم الوطني بمدينة بريدة, بحضور وكيل الإمارة الدكتور عبدالرحمن الوزان, والمشرف العام على المهرجان أمين المنطقة المهندس محمد المجلي, ومدير شرطة المنطقة اللواء علي بن حسن بن مرضي, ومستشار سمو أمير المنطقة إبراهيم الماجد, ومدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة المهندس سلمان الصوينع، ومدراء الجهات الحكومية والأمنية بالمنطقة.

وفور وصول سموه عزف السلام الملكي، ثم أقيم حفل خطابي بدأ بتلاوة آيات من القرآن الكريم, بعدها ألقى رئيس اللجنة الإشرافية على المهرجان الدكتور منصور المشيطي كلمه أشار من خلالها إلى أن زيارة سموه تعد حافزا لتعزيز وتنمية العمل في المهرجان, مشيرا إلى أن عدد الزوار اليومي الذي يتم تسجيله بالمهرجان يفوق 25 ألف زائر وزائرة, مبيناً أن هذا العدد يؤكد ما يمتاز به المهرجان على خارطة السياحة البيئية بين مهرجانات المملكة, مقدماً شكره لجميع الجهات الحكومية والفرق الإشرافية المشاركة.

إثر ذلك شاهد سموه عرضاً للقوات الجوية الملكية

وأكد سمو أمير منطقة القصيم عن فخره واعتزازه بمثل هذه النشاطات السياحية والاقبال الكبير من مواطني المملكة على المهرجان، مشيراً إلى أن هذا الاقبال يعكس ما تمتاز به المنطقة من أجواء استثنائية مساهمة لنماء السياحة الشتوية بها.

وأشاد سموه بما قدمه الصقور السعودية من جهود وإبداع خلال الاستعراض، مثمناً جهود أمانة القصيم بقيادة المهندس محمد المجلي وزملائه في إقامة هذا المهرجان وغيره من نشاطات بالشراكة مع القطاعات الحكومية والأمنية بالمنطقة, مؤكداً على أن مشاركة شباب وفتيات الوطن والمنشآت الصغيرة والمتوسطة وتنامي المشاريع في مثل هذه المهرجانات يعطي دلالة واضحة على الأقبال لمثل هذه الفعاليات من خلال وجود مخرجات وفرص عمل, مبيناً أن وجود أكثر من 25 ألف سائح وسائحة يومياً في مدينة الطرفية السياحية يثبت جودة السياحة الشتوية بالمنطقة خاصة خلال فترة العطل القصيرة, وأن هذه المهرجانات لا تخدم المنطقة فحسب بل تخدم جميع انحاء المملكة.

وفي ختام الحفل كرم سمو أمير منطقة القصيم 45 مشاركاً بالإضافة إلى الجهات الحكومية والأمنية المشاركة وفريق العمل وشركاء النجاح, كما تسلم سموه درعاً تذكارياً بهذه المناسبة.

// انتهى //

00:18ت م

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بريدة 12 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 07 يناير 2020 م واسزار صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم اليوم, "مهرجان ربيع بريدة 41"، المقام بتنظيم من أمانة المنطقة بمشاركة 12 جهة حكومية و80 فعالية متنوعة, وذلك بمنتزه القصيم الوطني بمدينة بريدة, بحضور وكيل الإمارة الدكتور عبدالرحمن الوزان, والمشرف العام على المهرجان أمين المنطقة المهندس محمد المجلي, ومدير شرطة المنطقة اللواء علي بن حسن بن مرضي, ومستشار سمو أمير المنطقة إبراهيم الماجد, ومدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة المهندس سلمان الصوينع، ومدراء الجهات الحكومية والأمنية بالمنطقة.وفور وصول سموه عزف السلام الملكي، ثم أقيم حفل خطابي بدأ بتلاوة آيات من القرآن الكريم, بعدها ألقى رئيس اللجنة الإشرافية على المهرجان الدكتور منصور المشيطي كلمه أشار من خلالها إلى أن زيارة سموه تعد حافزا لتعزيز وتنمية العمل في المهرجان, مشيرا إلى أن عدد الزوار اليومي الذي يتم تسجيله بالمهرجان يفوق 25 ألف زائر وزائرة, مبيناً أن هذا العدد يؤكد ما يمتاز به المهرجان على خارطة السياحة البيئية بين مهرجانات المملكة, مقدماً شكره لجميع الجهات الحكومية والفرق الإشرافية المشاركة.إثر ذلك شاهد سموه عرضاً للقوات الجوية الملكية السعودية "الصقور السعودية" في سماء مدينة الطرفية السياحية, قدم من خلالها الفريق عدداً من العروض المختلفة في سماء المهرجان, ثم اطلع على أكثر من 12 معرضاً للجهات الحكومية، وأكثر من 250 ركناً مختلفاً قدم من خلالها التكاملية والتثقيف والترفيه بقالب هادف ومتنوع، حيث اشتملت على أكثر من 80 فعالية متنوعة ترويجية وترفيهية ورياضية وثقافية, بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والأمنية والمؤسسات الأهلية والخاصة, بالإضافة إلى اطلاع سموه على السوق الشعبي ومناشط الحرفيين والحرفيات وفعالية القطين والركن الحجازي وغيرها من الفعاليات.وأكد سمو أمير منطقة القصيم عن فخره واعتزازه بمثل هذه النشاطات السياحية والاقبال الكبير من مواطني المملكة على المهرجان، مشيراً إلى أن هذا الاقبال يعكس ما تمتاز به المنطقة من أجواء استثنائية مساهمة لنماء السياحة الشتوية بها.وأشاد سموه بما قدمه الصقور السعودية من جهود وإبداع خلال الاستعراض، مثمناً جهود أمانة القصيم بقيادة المهندس محمد المجلي وزملائه في إقامة هذا المهرجان وغيره من نشاطات بالشراكة مع القطاعات الحكومية والأمنية بالمنطقة, مؤكداً على أن مشاركة شباب وفتيات الوطن والمنشآت الصغيرة والمتوسطة وتنامي المشاريع في مثل هذه المهرجانات يعطي دلالة واضحة على الأقبال لمثل هذه الفعاليات من خلال وجود مخرجات وفرص عمل, مبيناً أن وجود أكثر من 25 ألف سائح وسائحة يومياً في مدينة الطرفية السياحية يثبت جودة السياحة الشتوية بالمنطقة خاصة خلال فترة العطل القصيرة, وأن هذه المهرجانات لا تخدم المنطقة فحسب بل تخدم جميع انحاء المملكة.وفي ختام الحفل كرم سمو أمير منطقة القصيم 45 مشاركاً بالإضافة إلى الجهات الحكومية والأمنية المشاركة وفريق العمل وشركاء النجاح, كما تسلم سموه درعاً تذكارياً بهذه المناسبة.// انتهى //00:18ت م0240

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.