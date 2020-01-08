السعودية اليوم / أمير منطقة جازان يشرف حفل أهالي محافظة العيدابي



العيدابي 12 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 07 يناير 2020 م واس

شرف صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة جازان اليوم، حفل أهالي محافظة العيدابي بمناسبة الزيارة التفقدية التي يقوم بها سموه للمحافظة.

وبدأ الحفل الخطابي المقام بمسرح فعاليات المهرجان بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم ألقي محافظ العيدابي رئيس اللجنة الرئيسية المنظمة للمهرجان عبدالله بن محمد الظافري كلمة أوضح فيها أن النسخة الخامسة من المهرجان تشهد مشاركة واسعة من النحّالين من عدد من محافظات منطقة جازان، مشيرًا إلى أن المهرجان يتضمن خيمة تسوق ومعرضًا للأسر المنتجة معرض فنون وتراث بلغازي إلى جانب ألعاب متنوعة للأطفال وبرامج ترفيهية ومسابقات وأناشيد ومحاضرات.

واستعرض الظافري أهداف المهرجان في المحافظة من تجارة تربية النحل وبيع العسل وتنشيط الحركة الاقتصادية بمحافظة العيدابي عبر تسويق منتج العسل الذي تشتهر المنطقة بإنتاجه، فضلا عن التعريف بإمكانات محافظة العيدابي السياحية وما تمتاز به من ثروات طبيعية وأودية وغطاء نباتي متنوع أسهم في جعلها مقصدًا لمربي النحل والعمل على تسويق الفرص الاستثمارية المتاحة بالمحافظة، مشيراً إلى نجاح المهرجان في استقطاب أكثر من 150,000 زائر في النسخ الأربع الماضية، بمشاركة 120 عارضًا، فيما بلغت كميات العسل المباعة 12 طنًا بقيمة بلغت نحو 4,500,000 ريال، متوقعًا أن يشهد المهرجان في دورته الخامسة عرض ما يزيد عن خمسة أطنان من العسل، فضلا عن تطوير العديد من البرامج المصاحبة التي تسعى لنجاح المهرجان الذي يصادف إجازة منتصف العام الدراسي.

بعد ذلك دشن الأمير محمد بن ناصر إلكترونياً مهرجان العسل الخامس بجازان، وعدد من المشروعات التنموية في مجالات المياه والزراعة والتعليم والصحة والبلديات وغيرها من المشروعات التنموية بالمحافظة بقيمة إجمالية بلغت أكثر من 572 مليون ريال ، معلنا عن تبرع سمو أمير المنطقة بقيمة ألف كيلو من العسل للمرابطين بالحد الجنوبي، سائلاً الله تعالى أن يجزل الأجر والمثوبة لسموه ، وأن يديم على وطننا العزيز أمنه واستقراره وولاة أمرها.

عقب ذلك ألقيت كلمة النحالين ألقاها نيابة عنهم المدير التنفيذي للمهرجان سليمان بن يحيى الغزواني ، أعرب فيها عن سعادته ومنسوبي الجمعية بتدشين المهرجان ، مستعرضاً جهود الجمعية في خدمة النحالين وتوفير احتياجات النحالين بالمنطقة.

وبين أن المهرجان ساعد في استثمار البيئة الخصبة في جازان لإنتاج كميات تجارية، وإيجاد مرجعية علمية وتنظيمية للنحّالين وتدريبهم وإرشادهم، وكذلك تطوير طرق التعبئة والتغليف لمنتجات العسل.

بعد ذلك ألقيت قصيدة شعرية بالمناسبة، ثم شاهد الحضور أوبريت وطني، فيما كرّم سموه الرعاة والداعمين والمنظمين لمهرجان العسل الخامس في جازان وتسلم هدية بالمناسبة، معرباً سموه عن سعادته بتدشين المهرجان، متمنيا التوفيق للقائمين على التنظيم ليحقق المهرجان أهدافه المتميزة.

حضر الحفل وكيل أمارة جازان للشؤون الأمنية محمد بن عبدالله الخليوي، ومحافظ العيدابي عبدالله بن محمد الظافري، وعدد من المسؤولين.

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