السعودية | السفير القبرصي: أبوابنا مفتوحة للاستثمار السعودي في السياحة والنقل والطاقة

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أكد ستافروس افجو ستيديس السفير القبرصي لدى المملكة حرص حكومته على تعاون استثماري واسع، يكون امتدادا لنجاحات أصحاب الأعمال السعوديين المستثمرين في قبرص، وتسخير جميع الإمكانات المادية والامتيازات الجغرافية والثروات الطبيعية للاستثمار السعودي.

وبحسب “واس”، رحب ستيديس خلال استقبال الدكتور سامي العبيدي رئيس مجلس الغرف السعودية له في مقر المجلس أمس، بأصحاب الأعمال السعوديين للاستثمار في قبرص خاصة في مجالات السياحة وخطوط السفر الجوية والبحرية، والطاقة والمجال العقاري.

من جانبه، أكد الدكتور العبيدي، أهمية الشراكات الاستثمارية السعودية القبرصية في مختلف المجالات التجارية، مبينا أن رؤية المملكة 2030 تستهدف إيجاد تكامل اقتصادي استثماري مع الدول، ومنها جمهورية قبرص لما تمتاز به من ثروات طبيعية وموقع جغرافي مميز.

وأوضح أن استقرار أسواق قبرص الاقتصادية يجذب المستثمرين وأصحاب الأعمال السعوديين لإيجاد شراكات وتوقيع اتفاقيات موسعة ترفع من معدلات التبادل التجاري لهما وتفتح قنوات جديدة للاستثمارات.

ونوه بحرص مجلس الغرف السعودية على دعم قطاع الأعمال السعودي القبرصي وتبادل الزيارات بين الدولتين وإيجاد قصص نجاح للاستثمارات المشتركة لهما تسهم في رفع معدل التبادل التجاري بين المملكة وقبرص الذي لا يتجاوز 170 مليون ريال في عام 2018، من خلال تعزيز الاستثمارات في المنشأة الصغيرة والمتوسطة، والاستثمار في المشاريع الكبرى للدولتين، والتكامل الاقتصادي بين قطاعي الأعمال السعودي والقبرصي.