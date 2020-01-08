شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصناعة يطلع على مشروعات «العلوم والتقنية» والان نبدء بالتفاصيل

زار وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف، أمس، مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية.

واطلع على المشروعات البحثية التي تجريها المدينة من خلال معاهدها ومراكزها الوطنية وبرنامج مراكز التميز المشتركة ‏في عدد من قطاعات التنمية بهدف دعم وتطوير المحتوى المحلي.

كما زار وزير الصناعة مركز الابتكار للصناعة الرابعة، واستمع إلى شرح عن جهود المدينة في رفع القدرات التصنيعية للشركات الصغيرة والمتوسطة عبر برنامج "كامن" الذي يقدم خدمات التدريب والتصميم والهندسة العكسية والمساعدة على تصنيع النماذج الأولية للمنتجات.

وتخلل جولة وزير الصناعة في المدينة زيارة معامل الطيران الخاص بإنتاج منظومات الطائرات بدون طيار "صقر1" و"صقر 2 " و"صقر 4"، وطائرات سرب "النورس" وطائرة الهيلوكوبتر R22، بالإضافة إلى بعض أعمال ورش تصنيع هياكل الطائرات، ومختبر الجينوم السعودي.