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وزير الشؤون الإسلامية: لا تغتروا بالعمائم ولا باللحى

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2020-01-08

وزير الشؤون الإسلامية: لا تغتروا بالعمائم ولا باللحى

أكد أن بعضها من مظاهر تدين الخوارج والخونة

متابعات الخليج 365 - الرياض

رد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، على ادعاءات مظاهر التدين التي يبديها الخونة والخوارج وأذنابهم.

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وقال الوزير آل الشيخ في تغريدة له عبر تويتر”: لا تغتروا بالعمائم ولا اللحى ولا المشالح ولا الشهادات حتى تروا منزلة التوحيد والسنة عند صاحبها وتقديمها على كل شيء، وعدم مواطأته وموالاته لأعداء الأوطان، من الخونة والخُوَّان الخوارج والمبتدعة والمجوس وأذنابهم الذين قتلوا المسلمين، بلا رحمة وهدموا الديار بهمجية وأشعلوا الفتن فيها وشردوا أهلها.

وفي وقت سابق قال آل الشيخ: بلاد التوحيد المملكة العلية بلاد العدل والرخاء والأمن، أعداؤها في الماضي هم أعداؤها اليوم كُلّما فشل أسلوب ابتكروا أسلوبًا آخر في محاولات خبيثة لتدميرها وشعبها ابتداءً من صحوة الحمقى إلى الربيع المشؤوم فمؤامرات الترك والإخوان والصفويين كلها تحطمت على رؤوس من تبناها وفكّر فيها وموّلها.

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