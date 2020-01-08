شكرا لقرائتكم أمطار وسيول على الباحة لثلاثة أيام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-01-08 أمطار وسيول على الباحة لثلاثة أيام حذر المدني من الحالة وطالب بأخذ الحيطة متابعات الخليج 365 - واس نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة تصحب بنشاط الرياح مثيرة للأتربة والغبار على منطقة الباحة اليوم الأربعاء وتستمر الحالة لثلاثة أيام. Advertisements من جهتها جددت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة تنبيهاتها للجميع بضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول وتجنب النزول إليها أثناء هطول الأمطار وجريان السيول. تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر







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