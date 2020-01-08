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فيديو.. انبهار مشارك أجنبي بمعالم المملكة في رالي داكار
تستضيفه جدة وتستمر منافساته حتى 17 يناير
متابعات الخليج 365 - جدة
أبدى أحد المشاركين الأجانب في “رالي داكار الدولي”، الذي تستضيفه المملكة، إعجابه الشديد بمعالم المملكة وتضاريسها.
وتحدث المشارك، بحسب مقطع فيديو، عن روعة معالم وتضاريس المملكة، مبديًا انبهاره واندهاشه من جمال الجبال والرمال في المملكة.
وافتتح رسميًّا رالي داكار السعودية 2020 قبل أيام، بحضور الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية والأمير خالد بن مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز، وذلك في قرية داكار على كورنيش محافظة جدة الشمالي، وتستمر منافساته حتى 17 يناير الحالي.
ويقام هذا السباق العالمي بالقارة الآسيوية للمرة الأولى بعد احتكار دام 30 عامًا في قارتي إفريقيا وأمريكا الجنوبية، كأحد أصعب وأشهر الراليات الصحراوية في العالم، وتحتضنه صحراء المملكة العربية السعودية.
ويُعد سباق رالي داكار السعودية 2020 امتدادًا رائعًا للنسخ السابقة من الرالي، الذي جرى عبر تاريخه في ثلاث دول أوروبية و21 دولة إفريقية وخمس دول في أمريكا الجنوبية، ويمتد السباق في نسخته الأولى بالمملكة لمسافة 7856 كيلو مترًا، منها 5097 كيلو مترًا على الطرق الوعرة، وهي المسافة الأطول في تاريخ داكار، بينما تبلغ مسافة السباق على الطرق الممهدة 2759 كيلو مترًا.
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