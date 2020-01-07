عاجل الجيوش الإيرانية بقيادة فيلق القدس تقدم باتجاه 4 دول خليجية للانتقام من مقتل قاسم سليماني .. وأمريكا تتدخل فورًا (فيديو)

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عدن - ياسمين التهامي - أشارت معلومات استخباراتية إلى تهديد بشن هجوم وشيك ضد أهداف أمريكية، -حسبما صرح اثنان من المسؤولين الأمريكيين لشبكة CNN-.

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وتقول الشبكة الأمريكية إن هذا التأهب يعكس التوترات المتصاعدة بين الولايات المتحدة وإيران في أعقاب الضربة الأمريكية بالطائرات دون طيار التي وقعت الأسبوع الماضي والتي أودت بحياة القائد العسكري الإيراني البارز قاسم سليماني.

وقد قال المسؤولون الأمريكيون أن الضربة ضد الجنرال نُفذت لمنع هجوم “وشيك” في المنطقة كان من شأنه أن يعرض حياة الأمريكيين للخطر.

إيران نقلت معدات عسكرية

وقالت CNN إن المخابرات الأمريكية “لاحظت أن إيران نقلت معدات عسكرية، بما في ذلك طائرات دون طيار وصواريخ باليستية، خلال الأيام القليلة الماضية”.

وقال مسؤولون أمريكيون إن التحركات “ربما تكون محاولة إيرانية لتأمين أسلحتها من ضربة أمريكية محتملة، أو وضعها في مواقع لشن هجماتها الخاصة”.

مواقع الهجمات المحتملة

وقالت الشبكة إنه “بناءً على المعلومات الاستخباراتية، كانت الولايات المتحدة تراقب الهجمات المحتملة على المواقع الأمريكية في العراق والكويت والسعودية والإمارات العربية المتحدة والأردن. وأصدرت الإدارة البحرية الأمريكية يوم الاثنين تحذيرا للسفن التجارية العاملة في الشرق الأوسط بأنه “لا تزال هناك إمكانية لاتخاذ إجراء إيراني ضد المصالح البحرية الأمريكية في المنطقة”.