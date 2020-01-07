شكرا لقرائتكم خبر عن ما هو مرض ”خميس العويران” الذي تسبب بوفاته صباح اليوم؟.. تعرف عليه والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تلقى الوسط الرياضي السعودي صباح اليوم بحزن بالغ نبأ وفاة اللعب لاعب المنتخب السعودي السابق وناديي الهلال والاتحاد خميس العويران الذي توفى بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 46 عاما.

وقفزت إلى أذهان المتابعين تساؤلات بشأن طبيعة المرض الذي تسبب في وفاة الراحل وهو لا يزال في أوج شبابه.

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ما هو مرض ”خميس العويران” الذي تسبب بوفاته صباح اليوم؟.. تعرف عليه

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ومعروف أن اللاعب خميس العويران اكتشفت إصابته بمرض السرطان في الدماغ، وهو ما يفسر سرعة تدهور حالته الصحية إذ إن هذا المرض ينتشر بشكل سريع وتصعب السيطرة عليه إذا كان في الرأس.

ويشير ظهور العويران قبل أشهر وذراعه اليسرى لا يبدو أنها تتحرك، إلى تطور الحالة إذ إن سرطان الدماغ ينعكس على الأعضاء ووظائف الجسم التي يحكم فيها الدماغ فمع حدوث أي تلف دماغي تتأثر منطقة من الجسم كاليدين أو الرجلين وغيرهما من الأعضاء والوظائف الحيوية.

ورغم محاولات العلاج وانتقال العويران إلى خارج المملكة، إلا أن حالته الصحية تدهورت بسرعة حتى وافته المنية صباح اليوم.

وغرد طلال الناشري: ”نسأل الله ان يرحمه ويغفر له ويتجاوز عنه وجعل ما أصابه من مرض كفارة له من كل ذنب.”

وكتب أحمد السباعي: ”رحمه الله رحمة واسعة وجعل ما أصابه من مرض ومعاناة كفارة لذنوبه ورفعا لدرجاته“.