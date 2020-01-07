التقى نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، اليوم الثلاثاء، وزير الدفاع البريطاني السيد بن والاس. وجرى خلال اللقاء بحث الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، خصوصاً في المجالات الدفاعية.
واستعرض الأمير خالد ووالاس الجهود الإقليمية والدولية في الحرب على الإرهاب وأبرز التحديات التي تواجه المنطقة. كما التقى نائب وزير الدفاع، بمستشار الأمن القومي ومستشار رئيس الوزراء للشؤون الدولية البريطاني وبحث معهما التنسيق المتبادل بين البلدين ومستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية.
كانت هذه تفاصيل خبر خالد بن سلمان يبحث مع وزير الدفاع البريطاني أبرز التحديات التي تواجه المنطقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.