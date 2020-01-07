خالد بن سلمان يبحث مع وزير الدفاع البريطاني أبرز التحديات التي تواجه المنطقة

التقى نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، اليوم الثلاثاء، وزير الدفاع البريطاني السيد بن والاس. وجرى خلال اللقاء بحث الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، خصوصاً في المجالات الدفاعية.

واستعرض الأمير خالد ووالاس الجهود الإقليمية والدولية في الحرب على الإرهاب وأبرز التحديات التي تواجه المنطقة. كما التقى نائب وزير الدفاع، بمستشار الأمن القومي ومستشار رئيس الوزراء للشؤون الدولية البريطاني وبحث معهما التنسيق المتبادل بين البلدين ومستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية.