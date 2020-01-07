أمير القصيم يطلع على مبادرة تطوير الأداء

اطلع أمير منطقة القصيم الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود، بمكتبه بديوان الإمارة بمدينة بريدة، أمس على مبادرة تطوير إجراءات الأداء، بحضور وكيل إمارة المنطقة الدكتور عبدالرحمن الوزان، ووكيل الإمارة المساعد للحقوق صالح البرادي. واستمع من صاحب المبادرة سامي بن يوسف المشيقح، عن تفاصيل المبادرة والمرتبطة في تصميم عدد من البرامج الخادمة لتعزيز سهولة الإجراءات في التعاميم والتعليمات لوكالة الحقوق بإمارة المنطقة، وعدد من التصاميم للنماذج الإجرائية للحقوق، وبرنامج دراسة التعاميم الواردة والتأكد من فهم ما تنص عليه من توجيهات لخدمة المواطنين والمواطنات، والتي تساهم في خلق روح الفريق الواحد بين الموظفين، مبيناً على أن دعم سمو أمير المنطقة هو أكبر حافز لتعزيز وتطوير كافة إجراءات العمل وفق مبدأ خدمة المواطن أولاً.



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