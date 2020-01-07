المتعة والعبادة في المدينة المنورة

بدأت المدينة المنورة استقبال الزوار القادمين إليها من مختلف دول العالم لقضاء إجازة منتصف العام، ويقع اختيار الكثير من الزوار على المدينة كوجهة مفضلة كونها تجمع الترفيه والعبادة، فيما وفرت رئاسة الحرمين خدمات نوعية في المرافق التابعة للمسجد النبوي.

حاضنة الثقافة

أعلنت هيئة تطوير المدينة أخيراً أنها استعدت بعدد من البرامج السياحية والترفيهية ومراكز التسوق والفنادق التي تقدم سلسلة من الأنشطة والعروض الخاصة بالإجازة، تأتي ضمن أنشطتها لتطوير وتحسين المواقع الحيوية بالمدينة المنورة، وإيجاد وجهات سياحية جاذبة وخلق مواقع صديقة للإنسان والبيئة وهي الرؤية التي رسم ملامحها أمير منطقة المدينة المنورة، لتكون منطقة المدينة بيئة جذب سياحية وترفيهية حاضنة للفن والثقافة والإبداع.

كانت وزارة الحج كشفت عن الإحصاءات الرسمية لمؤشر العمرة بإصدار 2,570,809 تأشيرة عمرة، وذلك منذ بدء موسم العمرة لهذا العام، وبينت الإحصاءات أن أكثر الجنسيات قدوما كانت: باكستان 532,634، تليها إندونيسيا 477,554، وثالثا جاءت الهند 280,388، ثم ماليزيا 120,714، ومصر خامسا بـ 120,609 معتمرًا. وتأتي بعدها كل من: تركيا 88,706، الجزائر 85,605، بنجلاديش 83,397، الإمارات 51,952، فلسطين 39,547 معتمراً.