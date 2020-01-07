تقلبات جوية تبدأ اليوم و4 مناطق دون الصفر المئوي

توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات، في تقرير لها أمس، تأثر أجواء المملكة بحالة عدم استقرار على بعض مناطق المملكة.

متوسطة إلى غزيرة

بّين تقرير الهيئة أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، على مناطق الباحة وعسير وجازان والمرتفعات الجنوبية لمنطقة مكة المكرمة، ابتداء من اليوم إلى الجمعة. فيما تتهيأ الفرصة لهطول أمطار خفيفة يومي الخميس والجمعة على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف وتبوك والمدينة المنورة ومنطقة مكة المكرمة، تمتد إلى منطقتي الرياض والشرقية خاصة الأجزاء الجنوبية منها، والتي يتوقع أن تكون في مجملها من متوسطة إلى غزيرة، كما لا يستبعد التقرير تساقط الثلوج الخفيفة على مرتفعات منطقة تبوك تشمل اللوز وعلقان والظهر والديسة، إضافة إلى أجزاء من منطقتي الجوف والحدود الشمالية، تشمل طريف والقريات وحزم الجلاميد، من مساء الخميس وحتى صباح السبت.

معظم المناطق

أشارت الهيئة إلى أن درجة الحرارة تنخفض على معظم مناطق المملكة، ابتداء من مساء الخميس، قد تصل درجات الحرارة الصغرى إلى ما دون الصفر المئوي، على مناطق تبوك والجوف وحائل والحدود الشمالية، بينما تصل إلى الصفر المئوي على الأجزاء الشمالية لمنطقة القصيم والرياض، فيما أصدرت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أمس، نشرة عن كميات الأمطار التي هطلت على بعض مناطق المملكة.

أعلى كميات الأمطار

الرياض

حريملاء 5.30

الشرقية

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بقيق 9.50

جازان

بلغازي / العيدابي 16.80

مناطق دون الصفر المئوي

01 تبوك

02 الجوف

03 حائل

04 الحدود الشمالية