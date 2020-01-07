قطرة يستقطب رواد شتانا غير

ضمن فعاليات مهرجان المجاردة «شتانا غير» ومهرجان العسل الكبير الثامن تحت شعار (عسلنا أجود) يقدم فرع خدمات المياه بالمجاردة معرضا للبرنامج الوطني لترشيد استهلاك المياه (قطرة).

وقال المشرف على المعرض صديق الشهري إن البرنامج هو وطني ويعني بالحفاظ على المياه باعتبارها ثروة وطنية غير متجددة، وهي أحد برامج مبادرات التحول الوطني المعني بتنفيذها قطاع المياه وفق أهداف رؤية المملكة 2030. وقال الشهري إن المملكة تحتل مرتبة متقدمة على مستوى العالم في استهلاك الفرد للمياه، حيث يبلغ متوسط استهلاك الفرد من المياه في المملكة 263 لترًا يوميًا، وأضاف أنه من خلال هذا المعرض التوعوي نسعى لتوعية أفراد المجتمه بأهمية الحفاظ على الماء وعدم الإسراف بحيث يصل استخدام الفرد إلى 200 لتر بحلول عام 2020 ثم 150 لترًا في عام 2030 من خلال البرامج التوعوية والتوجيهية ومن أهمها هذا البرنامج الوطني التوعوي (قطرة)، والذي سيسهم في الحد من الاستخدام غير الأمثل للمياه، ونشر الوعي بأهمية ترشيدها، وضرورة تغيير سلوكيات استخداماتها، مؤكدًا أن البرنامج يحظى بأهمية بالغة من رواد المهرجان في المجاردة، ويلقى إقبالاً كبيراً من الزوار خلال الأيام الماضية من جميع فئات المجتمع وتم تسليمهم هدايا وشهادات شكر، تقديراً لدعم برنامج (تعهد قطرة).