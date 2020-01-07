الإيقاع بمهندس عملية اختطاف القاضي الجيراني

محمد آل عمار وميثم القديحي منفذا عملية اختطاف الجيراني

تمكنت الجهات الأمنية من إلقاء القبض على منفذ عملية اختطاف وقتل القاضي محمد الجيراني، المطلوب الأمني محمد آل عمار والمتورط بعدد من العمليات الإرهابية بمحافظة القطيف.

وذكرت مصادر لـ«دوت الخليج» أن الجهات الأمنية تمكنت من رصد مكان تواجد آل عمار بأحد المزارع بين بلدتي القديح والبحاري، حيث تمت محاصرته بعد مراقبته وخروجه، متنكرا بزي نسائي من أحد الطرق الزراعية، وألقي القبض عليه ومحاصرة موقع العملية وتفتيش المزارع المحيطة.

التخفي بزي نسائي

أشارت المصادر إلى أن آل عمار يعتبر مهندس العمليات الإرهابية بالمسورة والذي كان يدير عددا من العناصر الإرهابية بداخل المنازل ويزودها بالسلاح والذخيرة لمهاجمة الجهات الأمنية وآليات المقاولين العاملين بالمشروع، مضيفا أن العمار تمت ملاحقته في عدد من المواقع الزراعية بمحافظة القطيف، كما تم إصابته سابقا في عملية أمنية بالقرب من البحر، واعتمد في تنقلاته على التخفي بزي نسائي، وأوضحت أن الجهات الأمنية فككت خلايا المطلوبين وأصبحو مشتتين بين عدد من المناطق، بعد أن نفذ عدد من الجهات عمليات تنمية لفتح طرق بالمناطق الزراعية فهرب الكثير من أولئك المطلوبين من المناطق الزراعية إلى مناطق أخرى بعيدة عن الأنظار، إلا ان عمليات الرصد الأمني تعمل على متابعتهم ومراقبة تحركاتهم مما ساهم في إلقاء القبض عليهم واحدا تلو الآخر.

خطف وقتل

ذكرت المصادر أن آل عمار يعتبر المتهم الأول باختطاف وقتل القاضي محمد الجيراني مع المطلوب الأمني الذي قتل في عملية أمنية سلمان الفرج، حيث نفذ آل عمار مع المطلوب الأمني ميثم القديحي عملية الاختطاف من أمام منزل الجيراني، وعملا على نقله إلى إحدى المزارع التي جهزها المطلوب سلمان الفرج، حيث تم احتجازه في تلك المزرعة، كما تورط آل عمار بعملية الاعتداء على عضو مجلس الشورى نبيه آل إبراهيم، وإطلاق النار عليه، وحرق منزله ومكتبه عددا من المرات.

3 ساعات تطيح بآل عمار

وأشارت المصادر إلى أن العملية الأمنية تمت بشكل سريع، حيث تمت محاصرة آل عمار أثناء سيره مسرعا متخفيا بزي نسائي في الطرق الزراعية، وإلقاء القبض عليه، إلا أن تفتيش المنطقة التي كان يختبئ بها آل عمار استغرق حوالي 3 ساعات، حيث تم مسح عدد من المزارع لجمع الأدلة، مضيفة أن العملية استمرت من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة 12 ظهرا.

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