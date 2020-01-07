المغامرات التاريخية تستهدف زوار موسم حائل

كشفت إدارة المركز الإعلامي بموسم حائل عن قرب إطلاق برنامج رحلات المغامرات التاريخية والأثرية، والتي تستهدف السياح من الجنسين من خارج المملكة وخارج منطقة حائل، ومن المنتظر أن تبداً أولى رحلاتها يوم الجمعة المقبل الموافق 10 يناير وتستمر حتى نهاية الموسم.

مركبات مخصصة

أوضح مدير المركز الإعلامي بموسم حائل صالح العنزي أن برنامج الرحلات يبدأ في الساعة الثانية والنصف ظهراً وحتى الساعة التاسعة مساء، بحيث يتم استقبال السياح من خارج المنطقة ومن خارج السعودية عند وصولهم للمطار عبر مركبات مخصصة للنقل مزودة بكافة وسائل الراحة، ويتواجد في كل مركبة قائد للرحلة.

عرضة شعبية

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أضاف العنزي: بعد استقبال السياح بالمطار يتم نقلهم للفندق لتناول وجبة الغداء، وعند الساعة الثالثة ظهراً يتم التحرك من الفندق لمتنزه مشار الوطني حتى الساعة الخامسة عصراً، قبل التوجه إلى واحة السروريات التي تم تجهيزها بالكامل لاستقبال السياح، وتضم طيورا من أندر الأنواع، ويشتمل برنامج الواحة الذي يستمر لمدة ساعتين على تقديم عرضة شعبية والقيام بإنزال جبلي، وبعدها يتم التوجه للشارع الثقافي «نبض حائل» للاستمتاع بمشاهدة العروض الصينية والرومانية العالمية.

برنامج مزدوج

أشار العنزي إلى أن هناك برنامج رحلات مخصصا ليوم السبت، يبداً من الساعة الثامنة صباحاً وحتى التاسعة مساء، ويركز على المتاحف والتراث إضافة إألى زيارة لمدينة جبة تشتمل على مضيف ابن عبيكة ومتحف النايف الأثري، وموقع اليونسكو الذي يتواجد فيه مرشد سياحي يقوم بشرح واف للنقوش والرسومات لمدة 3 ساعات، وبعدها التوجه لقصر القشلة، مبيناً أن هناك باقة رحلات ثالثة تشمل يومي الجمعة والسبت معاً، وهي بمثابة برنامج مزدوج لمدة يومين، مشيراً إلى أن طريق حجز التذاكر من خلال نقاط البيع في مواقع الفعاليات أو بالتواصل عبر الموقع الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي.